США та Іран відновлять ядерні переговори після майже двох тижнів ескалації риторики

Сьогодні, 23 травня, іранські та американські представники відновлять переговори в Римі, аби вирішити багаторічну суперечку щодо ядерних амбіцій Тегерана.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що переговори відновлюються після майже двох тижнів ескалації риторики. Водночас, очікування щодо їхніх можливих результатів залишаються низькими. Обидві сторони вже дали зрозуміти, що їхні фундаментальні позиції не змінилися. Головною розбіжністю сторін залишається питання збагачення урану.

В адміністрації президента США Дональда Трампа наполягають, що Іран повинен припинити всю діяльність зі збагачення – вимога, яку спеціальний посланець Стів Віткофф нещодавно назвав критично важливою, "оскільки збагачення дозволяє створювати зброю".

Раніше повідомлялося, що Іран готовий підписати ядерну угоду із США в обмін на скасування економічних санкцій.