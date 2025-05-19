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Іран: ми не відступимо від збагачення урану

В Ірані назвали збагачення урану національним досягненням.

Іран: ми не відступимо від збагачення урану
Ілюстративне фото
Фото: Укрінформ

Ядерні переговори між Іраном та Сполученими Штатами "нікуди не приведуть", якщо Вашингтон наполягатиме на тому, щоб Тегеран скоротив свою діяльність зі збагачення урану до нуля.

Про це повідомляє Reuters.

“Наша позиція щодо збагачення чітка, і ми неодноразово заявляли, що це національне досягнення, від якого ми не відступимо”, – сказав заступник міністра закордонних справ Ірану Маджида Тахтраванчі.

Водночас в Ірані повідомили, що беруть участь у переговорах попри “суперечливі заяви американців”.

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Раніше спеціальний посланець США Стів Віткофф підтвердив, що будь-яка нова угода між США та Іраном повинна включати угоду про утримання від збагачення, яке є ймовірним шляхом до розробки ядерних бомб. 

Очікується, що п'ятий раунд переговорів відбудеться в Римі цими вихідними за умови підтвердження, повідомив іранський чиновник.
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