У Британії заарештували третього підозрюваного у справі про підпал майна прем’єра Стармера

Раніше поліцейські затримали ще двох підозрюваних.

Британська поліція затрмиала третього підозрюваного в межах розслідування серії підпалів на півночі Лондона, зокрема і майна прем'єр-міністра Кіра Стармера.

Про це пише Reuters із посиланням на поліцію Лондона.

34-річного чоловіка затримали у понеділок вранці у Челсі, на південному заході Лондона. Його підозрюють в змові з метою вчинення підпалу з наміром створити небезпеку для життя.