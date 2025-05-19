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У Британії заарештували третього підозрюваного у справі про підпал майна прем’єра Стармера

Раніше поліцейські затримали ще двох підозрюваних.

У Британії заарештували третього підозрюваного у справі про підпал майна прем’єра Стармера
Поліція Лондона, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Британська поліція затрмиала третього підозрюваного в межах розслідування серії підпалів на півночі Лондона, зокрема і майна прем'єр-міністра Кіра Стармера. 

Про це пише Reuters із посиланням на поліцію Лондона.

34-річного чоловіка затримали у понеділок вранці у Челсі, на південному заході Лондона. Його підозрюють в змові з метою вчинення підпалу з наміром створити небезпеку для життя.

  • Раніше британські поліцейські заарештували 21-річного громадянина України та 26-річного чоловіка, ім'я якого не називається.
  • Маєток у північному Лондоні, який належить прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, став ціллю для ймовірного терористичного нападу із застосуванням вогняної бомби.
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