У Британії заарештували третього підозрюваного у справі про підпал майна прем’єра Стармера

Британська поліція затрмиала третього підозрюваного в межах розслідування серії підпалів на півночі Лондона, зокрема і майна прем'єр-міністра Кіра Стармера.
Про це пише Reuters із посиланням на поліцію Лондона.
34-річного чоловіка затримали у понеділок вранці у Челсі, на південному заході Лондона. Його підозрюють в змові з метою вчинення підпалу з наміром створити небезпеку для життя.
- Раніше британські поліцейські заарештували 21-річного громадянина України та 26-річного чоловіка, ім'я якого не називається.
- Маєток у північному Лондоні, який належить прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, став ціллю для ймовірного терористичного нападу із застосуванням вогняної бомби.