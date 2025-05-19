Єврокомісія змінила прогноз зростання через тарифи Трампа

У листопаді зростання блоку прогнозували на рівні 1,5 %, а зараз – на чотири десятих менше.

Єврокомісія знизила оцінку зростання Євросоюзу та єврозони на тлі ухвалених Дональдом Трампом тарифів на європейські товари. Згідно з аналізом, опублікованим сьогодні, зростання єврозони очікується на рівні 0,9 %, а ЄС – 1,1 % на рік, пише Politico.

Це значне пониження, якщо порівнювати з прогнозом Єврокомісії від листопада, який обіцяв зростання на рівні 1,5 % для блоку і 1,3 % – для єврозони цьогоріч. Корегування спричинені втручанням тарифів США у глобальну торгівлю.

"Перспективи зростання значно переглянули в бік зниження. Це значною мірою спричинено послабленням глобальних торговельних перспектив та більшою невизначеністю у політиці торгівлі", – пояснили в Єврокомісії.

Комісар ЄС із питань торгівлі у коментарі журналістам прямо сказав, що "виші тарифи США і торговельна невизначеність впливають на експорт ЄС". За його оцінкою, невизначеність ще гірша, аніж під час пандемії ковіду.

Домбровскіс додав, що ескалація торговельної напруженості в найближчі місяці може ще більше "пригнітити зростання та відродити інфляцію".