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Єврокомісія змінила прогноз зростання через тарифи Трампа

У листопаді зростання блоку прогнозували на рівні 1,5 %, а зараз – на чотири десятих менше. 

Єврокомісія змінила прогноз зростання через тарифи Трампа
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Єврокомісія знизила оцінку зростання Євросоюзу та єврозони на тлі ухвалених Дональдом Трампом тарифів на європейські товари. Згідно з аналізом, опублікованим сьогодні, зростання єврозони очікується на рівні 0,9 %, а ЄС – 1,1 % на рік, пише Politico

Це значне пониження, якщо порівнювати з прогнозом Єврокомісії від листопада, який обіцяв зростання на рівні 1,5 % для блоку і 1,3 %  – для єврозони цьогоріч. Корегування спричинені втручанням тарифів США у глобальну торгівлю. 

"Перспективи зростання значно переглянули в бік зниження. Це значною мірою спричинено послабленням глобальних торговельних перспектив та більшою невизначеністю у політиці торгівлі", – пояснили в Єврокомісії. 

Комісар ЄС із питань торгівлі у коментарі журналістам прямо сказав, що "виші тарифи США і торговельна невизначеність впливають на експорт ЄС". За його оцінкою, невизначеність ще гірша, аніж під час пандемії ковіду. 

Домбровскіс додав, що ескалація торговельної напруженості в найближчі місяці може ще більше "пригнітити зростання та відродити інфляцію".
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