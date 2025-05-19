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Аеропорт Париж-Орлі другий день поспіль переживає хаос через збої

За словами офіційних осіб, було скасовано близько 130 рейсів до та з Орлі в неділю.

Аеропорт Париж-Орлі другий день поспіль переживає хаос через збої
Фото: EPA/UPG

Збій у диспетчерській роботі в аеропорту Париж-Орлі спричинив скасування та затримку сотень рейсів у неділю, пише France24.

Рейси відмінили до Європи та Північної Африки, а також по всій Франції. У терміналах утворилися довгі черги на тлі шаленого поспіху в пошуках альтернативного транспорту.

Авіаційне управління заявило, що хаос триватиме і у понеділок.

Збій торкнувся тисяч пасажирів, деякі з яких вже сиділи в літаках, у другому за величиною аеропорту французької столиці. За словами офіційних осіб, було скасовано близько 130 рейсів до та з Орлі в неділю.

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Станом на вечір неділі проблему не вирішили і французьке управління цивільної авіації DGAC заявило, що в понеділок “просить авіакомпанії скоротити свої розклади рейсів на 15 відсотків” і попередило, що “очікуються затримки”.

“Ситуація покращується, але все ще потребує регулювання руху”, ‒ заявило DGAC.

Управління звинуватило в “несправності” в диспетчерській роботі. Джерело в аеропорту повідомило, що стався “збій радара”.

  • Минулого року аеропорт Орлі обслужив близько 33 мільйонів пасажирів, що приблизно вдвічі менше, ніж головний міжнародний аеропорт Парижа імені Шарля де Голля.
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