Аеропорт Париж-Орлі другий день поспіль переживає хаос через збої

Збій у диспетчерській роботі в аеропорту Париж-Орлі спричинив скасування та затримку сотень рейсів у неділю, пише France24.
Рейси відмінили до Європи та Північної Африки, а також по всій Франції. У терміналах утворилися довгі черги на тлі шаленого поспіху в пошуках альтернативного транспорту.
Авіаційне управління заявило, що хаос триватиме і у понеділок.
Збій торкнувся тисяч пасажирів, деякі з яких вже сиділи в літаках, у другому за величиною аеропорту французької столиці. За словами офіційних осіб, було скасовано близько 130 рейсів до та з Орлі в неділю.
Станом на вечір неділі проблему не вирішили і французьке управління цивільної авіації DGAC заявило, що в понеділок “просить авіакомпанії скоротити свої розклади рейсів на 15 відсотків” і попередило, що “очікуються затримки”.
“Ситуація покращується, але все ще потребує регулювання руху”, ‒ заявило DGAC.
Управління звинуватило в “несправності” в диспетчерській роботі. Джерело в аеропорту повідомило, що стався “збій радара”.
- Минулого року аеропорт Орлі обслужив близько 33 мільйонів пасажирів, що приблизно вдвічі менше, ніж головний міжнародний аеропорт Парижа імені Шарля де Голля.