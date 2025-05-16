Румунський ультраправий кандидат Сіміон звинуватив Макрона в "диктаторських схильностях"

Він також заявив, що Франція втручається у румунські вибори.

Лідер ультранаціоналістичної партії «Альянс за Союз румунів» Джордж Сіміон виступає під час прес-конференції в штаб-квартирі па

Румунський ультраправий кандидат в президенти Джордже Сіміон звинуватив президента Франції Еммануеля Макрона у "диктаторських схильностях".

Як пише Politico, про це він сказав у інтерв’ю французькому телеканалу CNews.

"Я люблю Францію та французький народ, але мені не подобаються диктаторські схильності Еммануеля Макрона. Я не поважаю втручання Еммануеля Макрона в нашу демократію", – заявив Сіміон.

За його словами, посол Франції в Румунії обговорив президентські вибори 2024 року з головою Конституційного суду, який і анулював їхні результати.

Також він заявив, що під час передвиборчої кампанії на повторних виборах "французький посол об’їхав… усі регіони країни, щоб переконати бізнесменів підтримати мого опонента, мера Бухареста".

Пізніше в інтерв'ю Сіміон порівняв Францію з Іраном, заявивши, що вона стала країною, "де аятоли вирішують, хто може балотуватися" і що Франція "втратила свої стосунки з Богом".

"Ви більше не знаєте, хто ви. Настав час повернутися до традицій і припинити калічити своїх дітей операціями зі зміни статі. Ви шкодите собі. Франція – як європейська, християнська країна – більше не існуватиме", – додав він.