Румунський ультраправий кандидат Сіміон звинуватив Макрона в "диктаторських схильностях"

Румунський ультраправий кандидат в президенти Джордже Сіміон звинуватив президента Франції Еммануеля Макрона у "диктаторських схильностях".
Як пише Politico, про це він сказав у інтерв’ю французькому телеканалу CNews.
"Я люблю Францію та французький народ, але мені не подобаються диктаторські схильності Еммануеля Макрона. Я не поважаю втручання Еммануеля Макрона в нашу демократію", – заявив Сіміон.
За його словами, посол Франції в Румунії обговорив президентські вибори 2024 року з головою Конституційного суду, який і анулював їхні результати.
Також він заявив, що під час передвиборчої кампанії на повторних виборах "французький посол об’їхав… усі регіони країни, щоб переконати бізнесменів підтримати мого опонента, мера Бухареста".
Пізніше в інтерв'ю Сіміон порівняв Францію з Іраном, заявивши, що вона стала країною, "де аятоли вирішують, хто може балотуватися" і що Франція "втратила свої стосунки з Богом".
"Ви більше не знаєте, хто ви. Настав час повернутися до традицій і припинити калічити своїх дітей операціями зі зміни статі. Ви шкодите собі. Франція – як європейська, християнська країна – більше не існуватиме", – додав він.
- 38-річний Сіміон є лідером ультраправої партії "Альянс за Союз румунів" (AUR) і наразі лідирує в перегонах за посаду президента. Він виступав проти військової допомоги Україні, водночас підтримуючи об'єднання з Молдовою.
- Його опонентом у другому турі виборів у неділю є 55-річний Нікушор Дан, математик-центрист і мер Бухареста з 2020 року, який підтримує проєвропейський, прозахідний шлях і жорсткіші дії проти Росії.
- У першому турі Сіміон отримав 41% голосів проти 21% Дана.
- За даними опитувань, Румунію очікує жорстке протистояння у другому турі президентських виборів.