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Румунський ультраправий кандидат Сіміон звинуватив Макрона в "диктаторських схильностях"

Він також заявив, що Франція втручається у румунські вибори. 

Румунський ультраправий кандидат Сіміон звинуватив Макрона в "диктаторських схильностях"
Лідер ультранаціоналістичної партії «Альянс за Союз румунів» Джордж Сіміон виступає під час прес-конференції в штаб-квартирі па
Фото: EPA/UPG

Румунський ультраправий кандидат в президенти Джордже Сіміон звинуватив президента Франції Еммануеля Макрона у "диктаторських схильностях".

Як пише Politico, про це він сказав у інтерв’ю французькому телеканалу CNews.

"Я люблю Францію та французький народ, але мені не подобаються диктаторські схильності Еммануеля Макрона. Я не поважаю втручання Еммануеля Макрона в нашу демократію", – заявив Сіміон.

За його словами, посол Франції в Румунії обговорив президентські вибори 2024 року з головою Конституційного суду, який і анулював їхні результати. 

Також він заявив, що під час передвиборчої кампанії на повторних виборах "французький посол об’їхав… усі регіони країни, щоб переконати бізнесменів підтримати мого опонента, мера Бухареста".

Пізніше в інтерв'ю Сіміон порівняв Францію з Іраном, заявивши, що вона стала країною, "де аятоли вирішують, хто може балотуватися" і що Франція "втратила свої стосунки з Богом".

"Ви більше не знаєте, хто ви. Настав час повернутися до традицій і припинити калічити своїх дітей операціями зі зміни статі. Ви шкодите собі. Франція – як європейська, християнська країна – більше не існуватиме", – додав він.

  • 38-річний Сіміон є лідером ультраправої партії "Альянс за Союз румунів" (AUR) і наразі лідирує в перегонах за посаду президента. Він виступав проти військової допомоги Україні, водночас підтримуючи об'єднання з Молдовою.
  • Його опонентом у другому турі виборів у неділю є 55-річний Нікушор Дан, математик-центрист і мер Бухареста з 2020 року, який підтримує проєвропейський, прозахідний шлях і жорсткіші дії проти Росії.
  • У першому турі Сіміон отримав 41% голосів проти 21% Дана.
  • За даними опитувань, Румунію очікує жорстке протистояння у другому турі президентських виборів.
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