НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
Україна і Росія зустрінуться в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Україна і Росія зустрінуться в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
ГоловнаСвіт

FT: США планують внести китайських виробників чіпів до "чорного списку" експортерів

Проте деякі чиновники хочуть відкласти цей крок, щоб не зашкодити укладенню довгострокової торговельної угоди з Китаєм.

FT: США планують внести китайських виробників чіпів до "чорного списку" експортерів
Фото: Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує внести низку китайських компаній-виробників чіпів до чорного списку експортерів, але деякі чиновники хочуть відкласти цей крок, щоб не зашкодити укладенню довгострокової торговельної угоди з Пекіном.

Про це пише Financial Tіmes.

Як повідомили видання п'ятеро знайомих із цим питанням осіб, міністерство торгівлі склало список китайських компаній, включаючи виробника мікросхем пам'яті ChangXin Memory (CXMT), які потрібно додати до "чорного списку".

Support LB.ua

Кілька джерел повідомили, що підрозідлцього міністерства, Бюро промисловості та безпеки, склало список, до якого також входять дочірні компанії Semiconductor Manufacturing International Corp, найбільшого виробника мікросхем у Китаї, та Yangtze Memory Technologies Co, найбільшого виробника мікросхем пам'яті. SMIC та YMTC вже є у списку. 

Але внесення до списку ускладнилося торговельною угодою, укладеною Китаєм та США в Женеві минулими вихідними. Вона передбачає скорочення взаємних тарифів на 90 днів, щоб допомогти досягти ширшої торговельної угоди.

Деякі посадовці адміністрації Трампа стверджують, що запровадження експортного контролю над ключовими китайськими компаніями зараз може поставити під загрозу переговори. Проте інші кажуть, що республіканці критикували адміністрацію Байдена за зволікання із запровадженням конкурентних заходів проти Китаю. 

Як пише видання, додавання виробників мікросхем до чорного списку експорту – це остання спроба США значно ускладнити для Китаю отримання передових американських мікросхем та технологій їх виробництва, які можна було б використовувати для модернізації збройних сил Пекіну. Представники служб безпеки США стурбовані тим, що Китаю було надто легко отримати американські технології, які допомогли його військовим у розробці гіперзвукової зброї та моделюванні ядерної зброї.

Американські компанії не можуть продавати продукцію китайським організаціям зі списку без урядових ліцензій, які стає дедалі важче отримати.

Посольство Китаю в США відмовилося коментувати цю справу, але заявило, що Китай рішуче виступає проти надмірного розтягування Штатами концепції національної безпеки, зловживання експортним контролем та зловмисного блокування та придушення Китаю.

  • Нещодавно на сайті Білого дому опублікували спільну з Китаєм заяву стосовно проведеної у Женеві торговельної зустрічі. "Взаємний тариф" США на товари з Китаю знизять зі 125 % до 10 %. Окремий тариф у 20 % залишиться чинним. 
  • Після повернення Дональда Трампа до Білого дому він звинуватив Китай у величезних потоках наркотику фентаніл до Сполучених Штатів, і застосував через це проти китайських товарів додаткові мита. Китай, на відміну від багатьох інших країн, проти яких Штати вирішили підвищити тарифи, вжив заходів у відповідь, що привело до ще жорсткішої тарифної політики США. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies