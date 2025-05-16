FT: США планують внести китайських виробників чіпів до "чорного списку" експортерів

Проте деякі чиновники хочуть відкласти цей крок, щоб не зашкодити укладенню довгострокової торговельної угоди з Китаєм.

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує внести низку китайських компаній-виробників чіпів до чорного списку експортерів, але деякі чиновники хочуть відкласти цей крок, щоб не зашкодити укладенню довгострокової торговельної угоди з Пекіном.

Про це пише Financial Tіmes.

Як повідомили видання п'ятеро знайомих із цим питанням осіб, міністерство торгівлі склало список китайських компаній, включаючи виробника мікросхем пам'яті ChangXin Memory (CXMT), які потрібно додати до "чорного списку".

Кілька джерел повідомили, що підрозідлцього міністерства, Бюро промисловості та безпеки, склало список, до якого також входять дочірні компанії Semiconductor Manufacturing International Corp, найбільшого виробника мікросхем у Китаї, та Yangtze Memory Technologies Co, найбільшого виробника мікросхем пам'яті. SMIC та YMTC вже є у списку.

Але внесення до списку ускладнилося торговельною угодою, укладеною Китаєм та США в Женеві минулими вихідними. Вона передбачає скорочення взаємних тарифів на 90 днів, щоб допомогти досягти ширшої торговельної угоди.

Деякі посадовці адміністрації Трампа стверджують, що запровадження експортного контролю над ключовими китайськими компаніями зараз може поставити під загрозу переговори. Проте інші кажуть, що республіканці критикували адміністрацію Байдена за зволікання із запровадженням конкурентних заходів проти Китаю.

Як пише видання, додавання виробників мікросхем до чорного списку експорту – це остання спроба США значно ускладнити для Китаю отримання передових американських мікросхем та технологій їх виробництва, які можна було б використовувати для модернізації збройних сил Пекіну. Представники служб безпеки США стурбовані тим, що Китаю було надто легко отримати американські технології, які допомогли його військовим у розробці гіперзвукової зброї та моделюванні ядерної зброї.

Американські компанії не можуть продавати продукцію китайським організаціям зі списку без урядових ліцензій, які стає дедалі важче отримати.

Посольство Китаю в США відмовилося коментувати цю справу, але заявило, що Китай рішуче виступає проти надмірного розтягування Штатами концепції національної безпеки, зловживання експортним контролем та зловмисного блокування та придушення Китаю.