Дональд Трамп водинадцяте став дідусем

У родині президента США Дональда Трампа сталося поповнення: його донька від другого шлюбу з Марлою Мейплз Тіффані народила свого первістка.

Як пише Суспільне, для 45-ого та 47-ого глави держави це вже 11-ий онук. Хлопчика назвали Александр Трамп Булос - його батьком є чоловік Тіффані Майкл Булос.

У господаря Білого дому п'ятеро дітей, з яких тепер лише молодший Беррон не має власних нащадків. Дональд Трамп-молодший виховує двох доньок та трьох синів, Іванка Трамп разом з чоловіком Джаредом Кушнером мають доньку та двох синів, дружина Еріка Трампа Лара народила двох дітей.