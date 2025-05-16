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Дональд Трамп водинадцяте став дідусем

Первісток народився у молодшої доньки президента США.

Дональд Трамп водинадцяте став дідусем
Дональд Трамп з родиною
Фото: DW

У родині президента США Дональда Трампа сталося поповнення: його донька від другого шлюбу з Марлою Мейплз Тіффані народила свого первістка.

Як пише Суспільне, для 45-ого та 47-ого глави держави це вже 11-ий онук. Хлопчика назвали Александр Трамп Булос - його батьком є чоловік Тіффані Майкл Булос.

У господаря Білого дому п'ятеро дітей, з яких тепер лише молодший Беррон не має власних нащадків. Дональд Трамп-молодший виховує двох доньок та трьох синів, Іванка Трамп разом з чоловіком Джаредом Кушнером мають доньку та двох синів, дружина Еріка Трампа Лара народила двох дітей.  
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