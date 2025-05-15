Стармер звинуватив Путіна у зриві перемовин і затягуванні припинення вогню

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що президент РФ Володимир Путін «гальмує мирний процес» і «перешкоджає припиненню вогню» в Україні.

Про це Стармер сказав після того, як Путін відмовився від особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині, передає The Guardian.

«Те, що сталося сьогодні, – це ще один доказ того, що саме Путін тягне час. Саме Путін затримує припинення вогню», – сказав глава британського уряду.

Він нагадав, що Україна вже кілька місяців тому висловила готовність до безумовного 30-денного перемир’я.

«Ми давно говорили, що саме Путін стоїть на заваді миру», – наголосив Стармер.