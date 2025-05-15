Стармер звинуватив Путіна у зриві перемовин і затягуванні припинення вогню

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що президент РФ Володимир Путін «гальмує мирний процес» і «перешкоджає припиненню вогню» в Україні.
Про це Стармер сказав після того, як Путін відмовився від особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині, передає The Guardian.
«Те, що сталося сьогодні, – це ще один доказ того, що саме Путін тягне час. Саме Путін затримує припинення вогню», – сказав глава британського уряду.
Він нагадав, що Україна вже кілька місяців тому висловила готовність до безумовного 30-денного перемир’я.
«Ми давно говорили, що саме Путін стоїть на заваді миру», – наголосив Стармер.
- 15 травня Володимир Зеленський прилетів до Туреччини на заплановану зустріч із Реджепом Ердоганом. Також український президент запрошував до особистої зустрічі Путіна, який минулої неділі призначив дату і місце переговорів Росії з Україною. Але російський диктатор не приїхав.
- У результаті Зеленський вирішив відправити до Стамбула на зустріч із росіянами українських представників. Мандат для переговорів – обговорення припинення вогню. Зустріч може відбутися як у четвер, так і в п'ятницю.
- Раніше європейські країни і США висловлювалися за те, аби посилити санкції на Росію, якщо вона відмовиться від мирних перемовин.
- Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі після ситуації в Туреччині закликав союзників України "діяти" і "чинити тиск на Путіна".