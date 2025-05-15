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Зеленський завтра полетить до Албанії разом з Ердоганом

Українська делегація залишиться у Туреччині. 

Зеленський завтра полетить до Албанії разом з Ердоганом
Фото: EPA/UPG

Завтра український президент Володимир Зеленський разом з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом полетить до Албанії, на заздалегідь запланований саміт європейської політичної спільноти. Там буде понад 40 лідерів. 

Про це він сказав на прескоференції в Анкарі. До Стамбула на перемовини з росіянами він не поїде. 

Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров. Представники України залишатимуться в Туреччині не лише сьогодні, а і завтра.

  • Президент США Дональд Трамп пов'язував відсутність Путіна на переговорах у Туреччині з тим, що там нема його. Він сказав, що може відвідати перемовини завтра, в п'ятницю, якщо це буде доречно.
  • Зеленський не отримував такої пропозиції від нього. 
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