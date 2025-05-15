Зеленський завтра полетить до Албанії разом з Ердоганом

Завтра український президент Володимир Зеленський разом з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом полетить до Албанії, на заздалегідь запланований саміт європейської політичної спільноти. Там буде понад 40 лідерів.
Про це він сказав на прескоференції в Анкарі. До Стамбула на перемовини з росіянами він не поїде.
Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров. Представники України залишатимуться в Туреччині не лише сьогодні, а і завтра.
- Президент США Дональд Трамп пов'язував відсутність Путіна на переговорах у Туреччині з тим, що там нема його. Він сказав, що може відвідати перемовини завтра, в п'ятницю, якщо це буде доречно.
- Зеленський не отримував такої пропозиції від нього.