Зеленський завтра полетить до Албанії разом з Ердоганом

Завтра український президент Володимир Зеленський разом з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом полетить до Албанії, на заздалегідь запланований саміт європейської політичної спільноти. Там буде понад 40 лідерів.

Про це він сказав на прескоференції в Анкарі. До Стамбула на перемовини з росіянами він не поїде.

Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров. Представники України залишатимуться в Туреччині не лише сьогодні, а і завтра.