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США пропонують відновити Раду Росія – НАТО

Її згорнули після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

США пропонують відновити Раду Росія – НАТО
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати оновили свою пропозицію Росії, розглядаючи можливість відновлення роботи Ради Росія – НАТО, передає Bloomberg.

Цей формат безпекового діалогу фактично згорнули після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

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У межах попередньої американської пропозиції передбачалося заморожування війни на поточних лініях фронту, визнання Криму російським, зняття частини санкцій США та надання Україні гарантій безпеки й права розвивати власні збройні сили. Росія відкинула цю ініціативу.

Перспективи відновлення формату НАТО – Росія, який був ключовим каналом комунікації між Заходом і Москвою до 2022 року, можуть свідчити про спробу Вашингтона повернути діалог у структуроване русло. Однак сама поява цієї ініціативи викликає напруження серед союзників: під час консультацій на цьому тижні США не дали чіткої відповіді, чи зберігають готовність вводити нові санкції, якщо Росія продовжить бойові дії.

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо заявив про готовність Вашингтона до «конструктивного діалогу» та надання «будь-якої допомоги у припиненні конфлікту». Про це він сказав під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Анталії.

Рубіо також має приєднатися до спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Кейта Келлога в Стамбулі у п’ятницю на переговорах із Росією та Україною.

Раніше європейські лідери поставили Кремлю ультиматум із вимогою погодитися на 30-денне припинення вогню до 12 травня. При цьому Дональд Трамп публічно не підтримав запропоновану дату.

Очікується, що лідери ЄС закличуть Вашингтон дотриматися обіцяної санкційної відповіді, якщо Москва відмовиться від припинення вогню або прямого діалогу з Володимиром Зеленським.
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