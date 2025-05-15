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Третій центр повітряних операцій НАТО розташується у Норвегії

Тимчасово центр дислокуватиметься у Буде. 

Третій центр повітряних операцій НАТО розташується у Норвегії
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У НАТО прийняли рішення розташувати третій центр повітряних операцій Альянсу у Норвегії. 

Як йдеться на сайті норвезького уряду, НАТО вирішило створити третій Центр повітряних операцій і прийняло пропозицію Норвегії розмістити центр повітряних операцій у Норвегії.

"Ми вже цього року виконуватимемо місії для НАТО через новий центр повітряних операцій, і нам потрібне тимчасове приміщення. Тимчасове розташування не встановлює орієнтирів щодо того, де центр буде розташований постійно", –  прокоментував міністр оборони країни Торе О. Сандвік.

Міністр відзначив, що підсилення північного флангу НАТО є важливим для безпеки і Альянс має амбітний план щодо початку функціонування центру. 

За словами Сандвіка, база Збройних сил Норвегії в Буде – єдине місце, де є будівлі, які можна привести в належний стан у встановлені терміни.

Новий центр відповідатиме за командування та управління військово-повітряними операціями. Уряд згодом повернеться до питання постійного місця розташування центру.

Ще два центри повітряних операцій НАТО розташовані в Уедемі Німеччині та Іспанії. 
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