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Радник Хаменеї заявив, що Іран готовий до ядерної угоди зі США

Натомість Тегеран вимагає скасувати економічні санкції.

Радник Хаменеї заявив, що Іран готовий до ядерної угоди зі США
Радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані
Фото: EPA/UPG

Іран готовий підписати ядерну угоду із президентом США Дональдом Трампом в обмін на скасування економічних санкцій.

Про це заявив в інтерв'ю NBC News радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані. Він є головним політичним, військовим та ядерним радником Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та одним із найвисокопоставленіших іранських чиновників, який публічно говорить на цю тему. 

За словами іранського посадовця, його країна зобов'яжеться ніколи не створювати ядерну зброю, позбутися своїх запасів високозбагаченого урану, який можна використовувати як зброю, погодиться збагачувати уран лише до нижчих рівнів, необхідних для цивільного використання, та дозволить міжнародним інспекторам контролювати цей процес в обмін на негайне скасування всіх економічних санкцій проти Ірану.

На запитання, чи погодиться Іран підписати угоду сьогодні, якщо ці умови будуть виконані, Шамхані відповів ствердно. 

Його заяви є "найчіткішими публічними" висловлюваннями щодо очікувань та готовності Ірану досягти угоди з боку найближчого оточення верховного лідера. Адже остаточне рішення повинен схвалити Хаменеї. 

За словами Шахмані, якщо американці дотримуватимуть слова, то країни "точно зможуть мати кращі стосунки" і "це може призвести до кращої ситуації найближчим часом". 

Шамхані дав інтерв'ю NBC News лише через кілька годин після того, як Трамп запропонував Ірану "оливкову гілку" і тут же пригрозив санкціями, якщо той не погодиться на угоду про обмеження своєї ядерної програми. Заяви Трампа розкритикував президент Ірану Масуд Пезешкіан.

Шамхані також висловив розчарування тоном Трампа та постійними погрозами. 

"Він говорить про оливкову гілку, якої ми не бачили. Вона вся з колючого дроту", – сказав він. 

Іранський посадовець стурбований, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу може спробувати зірвати процес угоди за допомогою лобіювання у Вашингтоні. 

  • Трамп неодноразово заявляв, що Ірану не можна дозволити розробляти ядерну зброю.
  • Хоча Іран завжди заперечував, що прагне це зробити, Міжнародне агентство з атомної енергії стверджує, що країна збагатила достатньо урану, близького до збройового, для виготовлення шести ядерних бомб. 
  • США та Іран ведуть переговори щодо ядерної програми Тегерану вже кілька тижнів.
  • За даними Reuters, Ізраїль розглядає удари навесні, або влітку по ядерних об'єктах Ірану. У Тегерані заявили, що напад спровокує "жорстку та непохитну відповідь Ірану".
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