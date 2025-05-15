Ізраїль видав один з наймасштабніших ордерів на евакуацію палестинців в Газі

Ізраїльська армія оборони ЦАХАЛ оприлюднила розпорядження щодо однієї з наймасштабніших евакуацій населення у Смузі Гази за час збройного протистояння з палестинським угрупованням ХАМАС.

Як пише BBC, жителям самого міста Гази, які намагаються ховатися у вліцілих будівлях, повідомили про необхідність залишити цей район задля власної безпеки перед тим, як ізраїльські війська завдадуть "інтенсивних ударів".

ЦАХАЛ оприднив список об'єктів, які можуть стати ціллю для атаки, серед яких Ісламський університет, госпіталь Аль-Шіфа та три колишні школи. В армії стверджують, що ХАМАС використовує ці будівлі як "центри командування та контролю". Натомість місцева влада та гуманітарні агенції попереджають, що там присутні тисячі цивільних.