Інцидент тривав менше однієї хвилини.

У вівторок, 13 травня, російський винищувач порушив повітряний простір Естонії.

Про це повідомляє ERR із посиланням на Генштаб Міністерства оборони Естонії.

За інформацією військових, у вівторок, 13 травня, винищувач Су-35 Військово-повітряних сил Росії порушив повітряний простір Естонії в районі півострова Юмінда. Інцидент тривав менше однієї хвилини.

Винищувач не мав плану польоту, а його транспондера було вимкнено. Крім того, у літака також не було двостороннього радіозв'язку з естонською авіадиспетчерською службою.

На інцидент відреагували винищувачі ВПС Португалії F-16, які перебували на місії НАТО з охорони повітряного простору регіону в Емарі, та провели розвідувальний політ.

МЗС Естонії викликало сьогодні тимчасового повіреного у справах посольства РоФ в Естонії та вручило йому ноту.

Це було перше порушення повітряного простору Естонії російським літаком цього року.