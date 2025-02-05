Винищувачі НАТО перехопили два російські бомбардувальники Ту-95 на Крайній Півночі

Два норвезькі винищувачі F-35 4 лютого перехопили російські бомбардувальники та винищувачі на Крайній Півночі.

Про це повідомляє Повітряне командування НАТО.

Два літаки F-35 піднялися в повітря, коли два російських бомбардувальники Ту-95 у супроводі двох винищувачів Су-33 пролетіли поблизу повітряного простору НАТО.

ВПС Норвегії виявили та ідентифікували російські літаки, зберігаючи безпечну дистанцію, що дозволило їм уважно слідкувати за переміщеннями літаків РФ.

"Розширені спроможності F-35 дозволили пілотам зібрати важливу інформацію і гарантувати, що російські повітряні судна не порушать повітряний простір НАТО", – ідеться у повідомленні.