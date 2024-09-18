Як киян рятують від забрудненої води. Репортаж з Десни в Київській області
Як киян рятують від забрудненої води. Репортаж з Десни в Київській області
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
Українська синхроністка Марта Фєдіна: «Мені тільки 22 роки і я можу починати своє життя»
Українська синхроністка Марта Фєдіна: «Мені тільки 22 роки і я можу починати своє життя»
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
На війні загинув спецпризначенець “Омеги” Владислав Нікітчук
На війні загинув спецпризначенець “Омеги” Владислав Нікітчук
На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
ГоловнаСвіт

США перекинули на Аляску понад 100 солдатів через активність РФ у регіоні

Також на Аляску перемістили дві системи HIMARS.

США перекинули на Аляску понад 100 солдатів через активність РФ у регіоні
Військовий США із прапором
Фото: EPA/UPG

Збройні сили США перемістили близько 130 солдатів на безлюдний острів у Алеутському хребті на заході Аляски через збільшення рисутності російських військових літаків і суден. Також туди ж перекинули дві ракетно-артилерійські системи високої мобільності HIMARS.

Про це пише АР. 

Зокрема, вісім російських військових літаків і чотири кораблі ВМС, в тому числі два підводні човни, наблизилися до Аляски минулого тижня, під час спільних навчань РФ і Китаю. Тоді жоден із літаків не порушив повітряний простір США, і у Пентагоні говорили, що причин для тривоги немає, проте "готові реагувати".

Крім цього, сенатор Аляски Ден Салліван заявив, що у західному регіоні Аляски патрулює есмінець з керованими ракетами та корабель берегової охорони, оскільки Росія та Китай 10 вересня розпочали військові навчання "Океан-24" у Тихому та Північному Льодовитому океанах. 

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки заявило, що виявило та відстежувало російські військові літаки, які літами біля Аляски протягом чотирьох днів: 11, 13, 14 та 15 вересня. 

Літаки діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски, проте за межами суверенного повітряного простору США.

Раніше кількість таких "вторгнень" щороку коливалася, проте фіксували по шість-сім перехоплень на рік. Минулого року в зону Аляски зайшло 26 російських літаків, а цього року вже 25.

Крім цього, у неділю берегова охорона США зафіксувала чотири судна ВМС Росії приблизно за 96 кілометрів від Аляски. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies