США перекинули на Аляску понад 100 солдатів через активність РФ у регіоні

Також на Аляску перемістили дві системи HIMARS.

Збройні сили США перемістили близько 130 солдатів на безлюдний острів у Алеутському хребті на заході Аляски через збільшення рисутності російських військових літаків і суден. Також туди ж перекинули дві ракетно-артилерійські системи високої мобільності HIMARS.

Про це пише АР.

Зокрема, вісім російських військових літаків і чотири кораблі ВМС, в тому числі два підводні човни, наблизилися до Аляски минулого тижня, під час спільних навчань РФ і Китаю. Тоді жоден із літаків не порушив повітряний простір США, і у Пентагоні говорили, що причин для тривоги немає, проте "готові реагувати".

Крім цього, сенатор Аляски Ден Салліван заявив, що у західному регіоні Аляски патрулює есмінець з керованими ракетами та корабель берегової охорони, оскільки Росія та Китай 10 вересня розпочали військові навчання "Океан-24" у Тихому та Північному Льодовитому океанах.

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки заявило, що виявило та відстежувало російські військові літаки, які літами біля Аляски протягом чотирьох днів: 11, 13, 14 та 15 вересня.

Літаки діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски, проте за межами суверенного повітряного простору США.

Раніше кількість таких "вторгнень" щороку коливалася, проте фіксували по шість-сім перехоплень на рік. Минулого року в зону Аляски зайшло 26 російських літаків, а цього року вже 25.

Крім цього, у неділю берегова охорона США зафіксувала чотири судна ВМС Росії приблизно за 96 кілометрів від Аляски.