Bloomberg: Естонська оборонна компанія розпочне в Україні виробництво протидронових ракетних систем

Естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies оголосила, що почне виробляти протидронові ракетні системи в Україні, пише Bloomberg.

Компанія Frankenburg Technologies була створена в січні за участю провідних фахівців оборонної та технологічної промисловості Естонії.

Компанію консультує старший військовий командувач Естонії у відставці Мартін Герем, а генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Ваарсі приєднався як стратегічний інвестор.

Співзасновником компанії є Тааві Мадіберк, генеральний директор естонського виробника суперконденсаторів Skeleton Technologies, який має інвестиції в Німеччині та Франції, а також технологічне партнерство із Siemens.

Згідно з документацією компанії, опосередкованими власниками Frankenburg Technologies є Маргус Ліннамяе, один із найбагатших бізнесменів Естонії.

Компанія призначила генеральним директором в Україні Сергія Кошмана, який раніше працював експертом Офісу президента України та Nokia Siemens Networks, повідомляє Baltic News Service.