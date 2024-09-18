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Bloomberg: Естонська оборонна компанія розпочне в Україні виробництво протидронових ракетних систем

Компанія призначила генеральним директором в Україні Сергія Кошмана.

Bloomberg: Естонська оборонна компанія розпочне в Україні виробництво протидронових ракетних систем
Фото: Facebook/Estonian Embassy in Kyiv

Естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies оголосила, що почне виробляти протидронові ракетні системи в Україні, пише Bloomberg.

Компанія Frankenburg Technologies була створена в січні за участю провідних фахівців оборонної та технологічної промисловості Естонії. 

Компанію консультує старший військовий командувач Естонії у відставці Мартін Герем, а генеральний директор Milrem Robotics Кулдар Ваарсі приєднався як стратегічний інвестор.

Співзасновником компанії є Тааві Мадіберк, генеральний директор естонського виробника суперконденсаторів Skeleton Technologies, який має інвестиції в Німеччині та Франції, а також технологічне партнерство із Siemens.

Згідно з документацією компанії, опосередкованими власниками Frankenburg Technologies є Маргус Ліннамяе, один із найбагатших бізнесменів Естонії.

Компанія призначила генеральним директором в Україні Сергія Кошмана, який раніше працював експертом Офісу президента України та Nokia Siemens Networks, повідомляє Baltic News Service.

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