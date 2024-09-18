Нідерланди хочуть відмовитися від міграційних правил ЄС

Амстердам планує запровадити обмеження на кількість небажаних прибулих, уряд звернувся до Єврокомісії.

Правий уряд Нідерландів просить Євросоюз погодити відмову країни від міграційних правил блоку, аби запровадити обмеження на кількість небажаних прибулих.

Про це пише Reuters.

Міністерка міграції Маржолейн Фабер повідомила Єврокомісії про бажання Амстердаму відмовитися від європейських правил міграції для країни.

“Нам потрібно знову відповідати за нашу власну політику надання притулку!”, ‒ написала Маржолейн Фабер на платформі соціальних мереж X.

Уряд таким чином хоче оголосити національну кризу політики з надання притулку, дозволяючи йому здійснювати контроль над цією сферою без схвалення парламенту.

Очікується, що Брюссель відступить, враховуючи, що країни-члени ЄС, включно з Нідерландами, у грудні 2023 року погодили новий загальноблоковий пакт про міграцію.

“Ви не відмовляєтесь від прийнятого законодавства в ЄС, це загальний принцип”, ‒ сказав речник ЄС Ерік Мамер минулого тижня щодо позиції Нідерландів.

Згідно з даними блоку, у 2023 році Нідерланди отримали дві перші заяви про надання притулку на 1000 жителів, що відповідає середньому показнику по ЄС. Десять держав-членів мали вищу частку.

Однак після багатьох років скорочення бюджету єдиний у країні центр реєстрації шукачів притулку був перевантажений, іноді сотні людей залишалися спати просто неба.