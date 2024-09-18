​Затримання Усика не мало кримінального характеру, - представник аеропорту Кракова

Затримання українського боксера Олександра Усика в аеропорту Краків-Баліце не мало кримінального характеру.

Про це повідомляє Sport.pl.

Представниця аеропорту Наталія Вінс повідомила, що перевізник не дозволив боксеру вилетіти в Салоніки, тому довелося втрутитися Службі безпеки аеропорту.

Усик мав летіти до Салонік літаком авіакомпанії Ryanair. Рейс затримали на 50 хвилин, ймовірно, через цю плутанину. Поки невідомо, що сталося на борту або безпосередньо перед посадкою на літак.