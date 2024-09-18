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Зеленський: Олександра Усика відпустили і більше його ніхто не затримує

Володимир Зеленський висловив обурення ситуацією у аеропорту Кракова.

Зеленський: Олександра Усика відпустили і більше його ніхто не затримує
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з Олександром Усиком, коли той був затриманий.

“Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона”, - написав Зеленський. 

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Президент доручив міністрам МЗС Андрію Сибізі та МВС Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова.

“Щойно мені повідомили, що все вже добре, нашого чемпіона відпустили і більше його ніхто не затримує”, - повідомив Володимир Зеленський.

  • Ввечері 17 вересня українського боксера Олександра Усика заарештували в Польщі.
  • Згодом дружина Олександра Усика Катерина запевнила, що з її чоловіком все добре, і немає “нічого кримінального”.
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