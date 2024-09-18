Зеленський: Олександра Усика відпустили і більше його ніхто не затримує

Володимир Зеленський висловив обурення ситуацією у аеропорту Кракова.

LB.ua в Google News

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з Олександром Усиком, коли той був затриманий.

“Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона”, - написав Зеленський.

Президент доручив міністрам МЗС Андрію Сибізі та МВС Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова.

“Щойно мені повідомили, що все вже добре, нашого чемпіона відпустили і більше його ніхто не затримує”, - повідомив Володимир Зеленський.