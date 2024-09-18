Зеленський: Олександра Усика відпустили і більше його ніхто не затримує

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з Олександром Усиком, коли той був затриманий.
“Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона”, - написав Зеленський.
Президент доручив міністрам МЗС Андрію Сибізі та МВС Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова.
“Щойно мені повідомили, що все вже добре, нашого чемпіона відпустили і більше його ніхто не затримує”, - повідомив Володимир Зеленський.
- Ввечері 17 вересня українського боксера Олександра Усика заарештували в Польщі.
- Згодом дружина Олександра Усика Катерина запевнила, що з її чоловіком все добре, і немає “нічого кримінального”.