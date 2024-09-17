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Внаслідок російських обстрілів на Сумщині постраждали троє цивільних

Всього протягом дня росіяни здійснили 92 обстріли області.

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині постраждали троє цивільних
Внаслідок російських обстрілів на Сумщині постраждали троє цивільних (ілюстративне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 17 вересня, російських обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Юнаківська, Великописарівська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Дружбівська, Новослобідська, Середино-Будська, Шалигинська, Путивльська, Річківська, Есманьська, Глухівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 92 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 183 вибухи. 

Зокрема, по Глухівській громаді росіяни вдарили мінометами та КАБами, внаслідок чого травмовані 2 людей. 

По Сумській громаді окупанти вдарили КАБами та ракетами, внаслідок чого була поранена одна людина.

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Білопільську громаду армія РФ атакувала мінометами, артилерією та КАБами.

Також КАБами атакували Миколаївську громаду, а Хотінську - КАБами та з артилерії.

Краснопільську громаду загарбники атакували дронами, мінометами та з артилерії.

По Великописарівській громаді окупаційна армія била дронами, КАБом, мінометами, гранатометами та артилерією.

Дружбівську та Путивльську громади російські військові атакували мінометами, а Есманьську та Новослобідську громади - FPV-дронами.

По Середино-Будській громаді ворог бив мінометами та дронами, а по Шалигинській - КАБами, дронами та артилерією.

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