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Лубінець: близько 40% повернених із полону – особи, які мали статус зниклих безвісти за особливих обставин

Також їх не підтвердив МКЧХ.

Лубінець: близько 40% повернених із полону – особи, які мали статус зниклих безвісти за особливих обставин
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

Близько 40% повернених із полону – це особи, які мали статус зниклих безвісти за особливих обставин і не були підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Ці дані він озвучив на зустрічі з рідними військовополонених та зниклих безвісти.

Захід також відвідали представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру СБУ, Пенсійного фонду, Департаменту соцзабезпечення Міноборони, Нацполіції, МВС, Офісу Генпрокурора, Генштабу.

Лубінець розповів про те, як комунікує із російською омбудсменкою і як залучають до цього процесу представників третіх країн. Також на зустрічі обговорили питання щодо репатріації тіл, взаємодії держструктур щодо ДНК-експертиз і виплати для родин загиблих захисників. 

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