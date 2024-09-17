Генштаб: чверть атак росіян за день відбулася на Курахівському напрямку

Станом на 16.00 17 вересня кількість бойових зіткнень зросла до 88. Найбільш активно ворог діє на Курахівському напрямку, де провів чверть від усіх атак.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У Сумській та Чернігівській областях під артилерійськими обстрілами опинилися райони населених пунктів Карповичі, Прогрес, Угроїди, Степок, Високе, Бучки, Семенівка. Ворожа авіація завдала ударів КАБами по районах населених пунктів Малушине, Ободи, Річки, Катеринівка, Бондарівщина, Писарівка та Глухів, загалом на даний час застосувавши 14 керованих авіабомб. До того ж, ворог завдав чотири ракетних удари по місту Суми. Крім того, за сьогодні на Курську область РФ противник скинув вже 17 керованих авіабомб.

Шість разів ворог атакував українські позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми поблизу Синьківки, Новоосинового та в напрямку Лозової. Одне боєзіткнення в районі Кругляківки ще триває.

На Лиманському не припиняються ворожі атаки в районах Чернещини, Дружелюбівки, Макіївки, Торського. З початку доби на цьому напрямку нараховується вже вісім боєзіткнень, досі тривають два з них.

На Сіверському супротивник атакував поблизу Верхньокам’янського та Виїмки, двічі намагався прорвати нашу оборону. Обидві атаки відбили.

На Краматорському загарбники здійснили п’ять штурмових дій поблизу Часового Яру, Ступочок та Кліщіївки. Одне боєзіткнення ще продовжується в районі населеного пункту Біла Гора.

Сім ворожих атак відбулися на Торецькому напрямку, ворог в основному атакує біля населених пунктів Торецьк та Неліпівка, наші захисники дають гідну відсіч. П’ять боєзіткнень вже завершені. Також авіація агресора завдала ударів некерованими авіаракетами та КАБами по Щербинівці, Петрівці та Дружбі.

З початку доби на Покровському напрямку окупанти здійснили вже 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Гродівки, Новоторецького, Орлівки, Миколаївки, Українська та атакували у бік Зеленого Поля. Сили оборони, стримуючи натиск, вже відбили 14 атак противника, п’ять боїв ще тривають.

На Курахівському за підтримки авіації загарбники 22 рази намагалися просунутися поблизу Цукуриного, Желанного Першого, Гірника, Георгіївки та Костянтинівки. Шість боєзіткнень наразі не завершені.

На Времівському загарбники шість разів атакували в напрямку Вугледару та Катеринівки, три атаки досі тривають.

Зазнав авіаудару НАРами населений пункт Вербове на Гуляйпільському напрямку.

На Придніпровському відбили дві ворожі атаки.