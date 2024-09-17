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Голову Фастівської міжрайонної МСЕК підозрюють у хабарництві за встановлення інвалідності

Згідно з матеріалами слідства, виконувачка обов’язків голови МСЕК пообіцяла за 10 000 доларів США допомогти у встановленні 50-річному чоловіку 3-ї групи інвалідності.

Голову Фастівської міжрайонної МСЕК підозрюють у хабарництві за встановлення інвалідності
Фото: Київська міська прокуратура

Повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди виконувачці обов’язків голови Фастівської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії комунального закладу Київської обласної ради «Обласне бюро медико-соціальної експертизи» (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомляє Київська міська прокуратура.  

Згідно з матеріалами слідства, виконувачка обов’язків голови МСЕК пообіцяла за 10 000 доларів США допомогти у встановленні 50-річному чоловіку 3-ї групи інвалідності. 

Зазначається, що насправді цей чоловік за станом здоров’я не мав права на групу інвалідності.  За домовленістю з головою МСЕК його фіктивно оформили на стаціонар лікарні, де чоловік мав проходити необхідні обстеження та проінструктували, як треба поводитись і рухатись, щоб лікарі повірили, що у нього справді є проблеми з ногою. 

Так, за сприяння керівництва Київської обласної державної адміністрації задокументовано всю процедуру проведення медико-соціальної експертизи та видачу відповідних медичних документів, завдяки яким військовозобов’язаному чоловіку встановили третю групу інвалідності. 

 

Під час одержання 10 000 доларів США виконувачку обов’язків голови Фастівської міжрайонної МСЕК затримали в порядку ст. 208 КПК України. 

Наразі затриманій повідомлено про підозру. Крім того, Шевченківським районним судом міста Києва за клопотанням прокурора щодо підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 757 000 грн. 

Слідством встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину. 

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