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Окупанту, який розстрілював цивільних у Гостомелі, повідомили про підозру

Всього 25 лютого 2022 року військові РФ у Гостомелі вбили та поранили 26 мирних жителів.

Окупанту, який розстрілював цивільних у Гостомелі, повідомили про підозру
Фото: поліція Київщини

Військовослужбовцю РФ, який під час окупації Київщини розстріляв цивільних у Гостомелі, заочно повідомили про підозру.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Відомо, що військовослужбовець збройних сил РФ, командир спеціальної машини загону мобільного особливого призначення ОМОН "Ратибор" управління росгвардії по Красноярському краю вчиняв злочини на території міста Гостомель Київської області.

Підозрюваний разом з іншими невстановленими в ході досудового розслідування військовослужбовцями ЗС РФ розстріляв цивільне авто, яке рухалося по Гостомельському шосе Київської області.

Внаслідок цього загинули дві цивільні людини.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру (заочно) військовослужбовцю збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

Санкція статті про порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

За даними поліції Київщини, 25 лютого 2022 року російські військові у Гостомелі з усіх видів озброєння розстріляли цивільне населення та 12 автомобілів. Всього на відрізку дороги лише 25 лютого військові РФ вбили 11 та поранили 15 людей.

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