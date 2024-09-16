Окупаційний суд у Криму виніс вирок українському політв’язню Олександру Сізікову

Омбудсман закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію з вимогою негайного звільнення українських політв'язнів.

Так званий суд у окупованому Криму затвердив вирок до 17 років ув’язнення незрячому українському політв’язню Олександру Сізікову.

Про це повідомляє омбудсман Дмитро Лубінець.

"Окупанти вивезли у невідомому напрямку політв'язня Олександра Сізікова, який має інвалідність першої групи за зором. Також йому залишили в силі вирок у 17 років ув'язнення", — повідомляє Лубінець.

Як зазначає омбудсман, у результаті масових обшуків 7 липня 2020 року у Криму, затримали сімох осіб, шістьох із них відправили до СІЗО. Олександра Сізікова, який повністю втратив зір після ДТП, помістили під домашній арешт.

Уповноважений наголошує, що згідно з постановою уряду РФ про медичний огляд підозрюваних та перелік важких захворювань, що перешкоджають утриманню під вартою, хвороби, що супроводжуються повною сліпотою, входять до такого списку.

"Навіть за російським законодавством Олександр Сізіков має бути звільнений від відбування цього покарання", — додає він.

Однак Олександра Сізікова визнанили таким, який може відбувати покарання у виправній установі.

"Дії російських силовиків проти особи з інвалідністю порушують основоположні права людини, зокрема право на справедливий суд і захист", — додає Лубінець.

Омбудсман закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію з вимогою негайного звільнення Олександра Сізікова, а також усіх незаконно утримуваних українців на ТОТ Криму та РФ.