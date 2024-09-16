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Російська армія скинула "ФАБ-250" на Куп'янщину, є постраждалі

Троє мирних жителів зазнали поранень внаслідок авіаудару.

Російська армія скинула "ФАБ-250" на Куп'янщину, є постраждалі
обстріл Куп'янського району
Фото: прокуратура Харківської області

Внаслідок російського авіаудару по Купʼянському району Харківщини постраждали троє мирних жителів.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області. 

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — повідомляють у відомстві.

Фото: прокуратура Харківської області

За даними слідства, вранці 16 вересня збройні сили РФ здійснили авіаційний удар по приватному житловому сектору у с. Петропавлівка Купʼянського району. 

Фото: прокуратура Харківської області

Внаслідок удару поранення отримали троє людей: 77-річний чоловік та дві жінки віком 76 та 50 років. За попередніми даними, ворог вдарив по населеному пункту авіабомбою "ФАБ-250" з модулем УМПК.

Фото: прокуратура Харківської області

  • 15 вересня російська армія ударила по цивільній інфраструктурі Харкова у Немишлянському районі пошкоджена багатоповерхівка. Відомо про 42 поранених мешканців багатоповерхівки, серед потерпілих - четверо дітей, найменшій - рік.
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