Упродовж вересня росіяни випустили по Україні 640 "шахедів"

За першу половину цього вересня російські терористи застосували проти українських міст і сіл понад 640 «шахедів».

"На щастя, більшість із них збили наші воїни. Ми постійно працюємо над тим, щоб зробити більш ефективним український повітряний щит. Посилюємо наші Повітряні сили, мобільні вогневі групи, усі підрозділи ППО", – повідомив у телеграмі президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав, що цієї ночі російська армія запустила 56 «шахедів», із них 53 були збиті. Наші захисники неба ефективно відпрацювали в багатьох регіонах.

Фото: 108-ма окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ Робота ППО, мобільні групи

В ніч на 16 вересня росіяни атакували Київ ударними безпілотниками, які заходили з різних напрямків і кількома групами. Всі ворожі цілі було знищено Силами протиповітряної оборони.