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Посадовець підрозділу ДСНС у Києві списав планшетів та мобільних телефонів на 500 тисяч гривень

Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Посадовець підрозділу ДСНС у Києві списав планшетів та мобільних телефонів на 500 тисяч гривень
Фото: Київська прокуратура

Повідомлено про підозру службовій особі одного з управлінь Держслужби з надзвичайних ситуацій за розтрату товарно-матеріальних цінностей (ч. 4 ст. 191 КК України). 

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За версією обвинувачення, підозрюваний як керівник підрозділу ДСНС безпідставно видав наказ про списання планшетів та мобільних телефонів , як таких, чий строк експлуатації вийшов. 

В подальшому він уклав договір про передачу цього списаного майна приватному підприємству, яке планувало його продати. 

"Внаслідок безпідставного списання та передачі цієї техніки, державі завдано збитків на загальну суму майже 500 тис. гривень", - зазначили в прокуратурі.

Наразі досудове розслідування триває. Санкція інкримінованої статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, що в серпні ДБР завершило досудове розслідування щодо посадовців ДСНС, які закупили комп’ютери за завищеними цінами, що спричинило збитки на понад 14 млн грн.

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