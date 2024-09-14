Перевірити навички із протимінної безпеки відтепер можна на симуляторі у Дія.Освіта

Симулятор занурює користувачів у ситуації, наближені до реальних.

Перевірити навички із протимінної безпеки відтепер можна на симуляторі, повідомляє Мінреінтеграції із посиланням на ДСНС.

Він з’явився на порталі Дія.Освіта і має назву «Протимінна безпека».

Симулятор занурює користувачів у ситуації, наближені до реальних. Спочатку треба переглянути відео, а потім відповісти на запитання.

Наприклад, у першому ролику йдеться про родину, яка після деокупації рідного міста повертається додому. Однак біля воріт вони помічають вибухонебезпечний предмет. Користувачам пропонується відповісти на запитання: «Що у такому разі варто зробити?» і наводяться 4 варіанти відповіді, які супроводжуються поясненнями експерта.

Загалом симулятор має 3 частини: «Деокуповані території», «Прифронтові міста» і «Вся Україна».

Вони допоможуть українцям перевірити знання щодо того, як відрізнити небезпечну територію, і що робити при виявленні підозрілого предмета.

Інструмент розроблений як додаток до інформаційної кампанії про мінну безпеку «Помічай зміни», яка стартувала цьогоріч у червні.

Інтерактивний симулятор доступний за посиланням.