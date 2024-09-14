«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
Україна повернула додому ще 49 полонених: захисників Азовсталі, цивільних, поліцію і прикордонників
Україна повернула додому ще 49 полонених: захисників Азовсталі, цивільних, поліцію і прикордонників
«Здається, правди достатньо, щоб з’явилася справедливість. Але маємо ще докласти зусиль», — Снайдер і Жадан на відкритті INDEX
«Здається, правди достатньо, щоб з’явилася справедливість. Але маємо ще докласти зусиль», — Снайдер і Жадан на відкритті INDEX
Нардепа звинуватили у побитті в центрі Києва
Нардепа звинуватили у побитті в центрі Києва
Міжнародний комітет Червоного хреста зупиняє роботу офісу в Дніпрі
Міжнародний комітет Червоного хреста зупиняє роботу офісу в Дніпрі
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Екснардеп-регіонал, колишній голова КМДА отримав підозру в ухиленні від сплати податків
Екснардеп-регіонал, колишній голова КМДА отримав підозру в ухиленні від сплати податків
У Запоріжжі ІТ-фахівець облаштував у власній квартирі "спостережний пост" для РФ
У Запоріжжі ІТ-фахівець облаштував у власній квартирі "спостережний пост" для РФ
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
ГоловнаСуспільствоВійна

Перевірити навички із протимінної безпеки відтепер можна на симуляторі у Дія.Освіта

Симулятор занурює користувачів у ситуації, наближені до реальних.

Перевірити навички із протимінної безпеки відтепер можна на симуляторі у Дія.Освіта
Фото: ДСНС

Перевірити навички із протимінної безпеки відтепер можна на симуляторі, повідомляє Мінреінтеграції із посиланням на ДСНС. 

Він з’явився на порталі Дія.Освіта і має назву «Протимінна безпека». 

Симулятор занурює користувачів у ситуації, наближені до реальних. Спочатку треба переглянути відео, а потім відповісти на запитання.

Наприклад, у першому ролику йдеться про родину, яка після деокупації рідного міста повертається додому. Однак біля воріт вони помічають вибухонебезпечний предмет. Користувачам пропонується відповісти на запитання: «Що у такому разі варто зробити?» і наводяться 4 варіанти відповіді, які супроводжуються поясненнями експерта.

Загалом симулятор має 3 частини: «Деокуповані території», «Прифронтові міста» і «Вся Україна».

Вони допоможуть українцям перевірити знання щодо того, як відрізнити небезпечну територію, і що робити при виявленні підозрілого предмета.

Інструмент розроблений як додаток до інформаційної кампанії про мінну безпеку «Помічай зміни», яка стартувала цьогоріч у червні.

Інтерактивний симулятор доступний за посиланням.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies