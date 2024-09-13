На Херсонщині чоловік підірвався на міні

На Херсонщині через необережне поводження з вибухонебезпечним предметом загинув чоловік. Він намагався винести міну з поля.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Сьогодні близько шостої години вечора до лікарні доставили 47-річного потерпілого з травмами грудної клітини, обличчя, рук та ніг", — написав начальник ОВА.
Чоловік намагався винести міну з поля. Вибуховий предмет здетонував. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.
- Від початку повномасштабного вторгнення від вибухонебезпечних предметів загинуло 303 людини, з них — 15 дітей. Також поранено 703 особи, з них – 81 дитина.