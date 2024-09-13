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На Херсонщині чоловік підірвався на міні

Від отриманих травм чоловік помер в лікарні.

На Херсонщині чоловік підірвався на міні
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

На Херсонщині через необережне поводження з вибухонебезпечним предметом загинув чоловік.  Він намагався винести міну з поля.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Сьогодні близько шостої години вечора до лікарні доставили 47-річного потерпілого з травмами грудної клітини, обличчя, рук та ніг", — написав начальник ОВА. 

Чоловік намагався винести міну з поля. Вибуховий предмет здетонував. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. 

  • Від початку повномасштабного вторгнення від вибухонебезпечних предметів загинуло 303 людини, з них — 15 дітей. Також поранено 703 особи, з них – 81 дитина.
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