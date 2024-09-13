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CNN: адміністрація Байдена оприлюднить інформацію про роль RT в операціях російської розвідки

Дані американської розвідки свідчать про те, що RT повністю інтегроване в операції Кремля по всьому світу.

CNN: адміністрація Байдена оприлюднить інформацію про роль RT в операціях російської розвідки
російська пропаганда

Адміністрація президента США Джо Байдена невдовзі оприлюднить розсекречені дані американської розвідки, які свідчать про те, що медіа RT повністю інтегроване в операції російської розвідки по всьому світу, повідомляє CNN.

Також Держдепартамент розпочне дипломатичну кампанію щодо надання країнам інформації про ризики, пов'язані з діяльністю цього пропагандистського ресурсу.

Ключовим висновком нової розвідки США є те, що російський уряд вже більше, ніж рік впроваджує в RT підрозділ зі збору розвідданих, який зосереджений на операціях із впливу в усьому світі. Ця діяльність виходить за межі пропаганди і таємних операцій із впливу і навіть включає військові закупівлі.

За словами джерела видання, мета США — донести до країн, що RT і російські спецслужби працюють спільно, щоб посіяти розбрат і завдати шкоди демократичним процесам. Також Вашингтон хоче значно ускладнити діяльність RT.

Американські дипломати розраховують на те, що найближчими днями і тижнями, включаючи сесію Генеральної Асамблеї ООН, вони спробують сформувати коаліцію країн для розв'язання цієї проблеми.

Раніше відомий як Russia Today, RT управляє телевізійними і онлайн-платформами по всьому світу, які просувають наративи Кремля. Міністерство юстиції США змусило RT America зареєструватися як іноземний агент у 2017 році після того, як співробітники американської розвідки дійшли висновку, що це медіа сприяло російським зусиллям щодо втручання у вибори 2016 року.

США вважають, що пропаганда та дезінформація RT відіграли ключову роль у формуванні проросійської реакції на російсько-українську війну в усьому світі.

На момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну RT був заборонений у Європейському Союзі, а в США не транслюється публічно. Натомість у країнах Латинської Америки та Африки трансляції RT розширюються.

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