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Російська армія знищила центр видачі гумдопомоги в Антонівці Херсонського району

Будівля місцевого ФАПу слугувала також для людей пунктом незламності.

Російська армія знищила центр видачі гумдопомоги в Антонівці Херсонського району
обстріл Антонівки
Фото: Роман Мрочко

Армія РФ знищила в Антонівці Херсонського району приміщення місцевого ФАПу, яяке слугувало центром видачі гуманітарної допомоги та пунктом незламності.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Сьогодні ворог знищив єдиний пункт незламності та один з центрів видачі гуманітарної допомоги, що діяли на базі ФАПу лікарні ім. О.С. Лучанського, який розташований у частині Антонівки за однойменним мостом", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого обстрілу у приміщенні виникла пожежа. Вогонь зруйнував будівлю.

Фото: Роман Мрочко

Фото: Роман Мрочко

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