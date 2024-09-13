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У Гаазі відбулася друга підготовча зустріч щодо створення комісії з компенсації збитків для України

Офіс Президента очікує, що цю комісію створять у 2025 році.

У Гаазі відбулася друга підготовча зустріч щодо створення комісії з компенсації збитків для України
Ірина Мудра у Гаазі на зустрічі зі створення комісії з компенсації збитків
Фото: Facebook/Iryna Mudra

13 вересня у Гаазі відбулася друга підготовча зустріч щодо створення комісії з розгляду заяв для України. Йдеться про компенсацію завданих збитків від російської агресії.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра.

Якщо на попередньому засіданні партнерам показали наслідки обстрілу Охматдиту, то тепер - наслідки нових масованих російських обстрілів, як-от дитбудинку в Сумах.

У зустрічі взяли участь понад 100 представників з 55 країн з усіх континентів, ЄС і Ради Європи. Вони обговорили ключові принципи роботи майбутньої комісії, провели перше читання проєкту нового міжнародного інструменту і узгодили план формальних переговорів на наступний рік. 

"Вже наступного року ми маємо завершити ці переговори і підписати угоду про створення комісії з розгляду заяв для запуску цього міжнародного інструменту. Для міжнародних процесів це безпрецедентна швидкість, і ми робимо все можливе для того, щоб не збавляти темп", - зауважила Мудра.

  • Навесні цього року глава уряду Денис Шмигаль повідомляв, що триває робота над створенням Компенсаційної комісії та Компенсаційного фонду, який має наповнюватися за рахунок конфіскованих російських активів.
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