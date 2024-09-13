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Шмигаль: аграріям на деокупованих територіях повністю компенсують витрати на гуманітарне розмінування

Для цього використовують найсучаснішу техніку, дрони, роботизовані системи.

Шмигаль: аграріям на деокупованих територіях повністю компенсують витрати на гуманітарне розмінування
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Аграріям на деокупованих територіях повністю компенсують витрати на гуманітарне розмінування, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

“Зараз особливо багато уваги приділяємо розмінуванню аграрних земель. Нашим аграріям, які працюють на деокупованих територіях, повністю компенсуємо витрати на гуманітарне розмінування. У держбюджеті на цю програму передбачено 3 млрд грн”, – повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що від початку року понад 200 тисяч гектарів родючих земель сапери обстежили, очистили від мін та передали аграріям, аби вони могли знову сіяти та збирати врожай. Топ-3 регіони з розмінування від початку року: Херсонщина, Харківщина та Миколаївщина.

“Використовуємо найсучаснішу техніку, дрони, роботизовані системи. Важливо, що з’являється все більше нової техніки для розмінування від українських виробників. У межах політики «Зроблено в Україні» держава буде підтримувати такі виробництва”, – поінформував прем’єр. 

Шмигаль також повідомив, що будуть збільшувати кількість саперів. Для цього відкривають спеціальний навчальний центр.

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