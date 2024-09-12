Укренерго: у п'ятницю відключень світла не буде

Відключення світла 13 вересня не прогнозують.

Про це повідомило НЕК "Укренерго".

У компанії нагадали, що при цьому необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігатиметься

Також українців закликали не користуватися потужними електроприладами у періоди пікового споживання: 6:00 – 10:00 і 16:00 – 22:00.