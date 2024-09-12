Укренерго: у п'ятницю відключень світла не буде

Відключення світла 13 вересня не прогнозують.
Про це повідомило НЕК "Укренерго".
У компанії нагадали, що при цьому необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігатиметься
Також українців закликали не користуватися потужними електроприладами у періоди пікового споживання: 6:00 – 10:00 і 16:00 – 22:00.
- 12 вересня у Києві та області, а також Черкаській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій областях запровадили одну чергу відключень електроенергії.
- Укренерго заявило, що це через зниження ефективності сонячних електростанцій через похмуру погоду і зниження генерації на ТЕС.