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Укренерго: у п'ятницю відключень світла не буде

Українців укотре закликали ощадливо використовувати електроенергію.

Укренерго: у п'ятницю відключень світла не буде
світло у квартирах
Фото: ukrinform.ua

Відключення світла 13 вересня не прогнозують.

Про це повідомило НЕК "Укренерго".

У компанії нагадали, що при цьому необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігатиметься

Також українців закликали не користуватися потужними електроприладами у періоди пікового споживання: 6:00 – 10:00 і 16:00 – 22:00.

  • 12 вересня у Києві та області, а також Черкаській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій областях запровадили одну чергу відключень електроенергії.
  • Укренерго заявило, що це через зниження ефективності сонячних електростанцій через похмуру погоду і зниження генерації на ТЕС.
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