Ексочільник Дніпропетровщини Резніченко і ще 4 фігуранти отримали підозру у справі про дорожню корупцію

НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему у дорожній сфері, у результаті якої під час війни зловмисники завдали державі збитків на понад 286 млн грн збитків.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Підозри отримали:

ексголова Дніпропетровської ОДА;

його заступник;

екскерівник департаменту ОДА;

ексначальнику відділу дорожнього господарства ОДА;

керівник суб’єкта господарської діяльності.

У НАБУ повідомили, що у 2022 році чинне в умовах воєнного стану законодавство дозволяло першочергове фінансування експлуатаційного обслуговування автомобільних доріг, а витрати на поточний та капітальний ремонт доріг були можливі лише в останню чергу.

"Підозрювані з метою отримання можливості першочергового фінансування замінили у відповідних документах відомості щодо потреби у проведенні поточного та капітального ремонту доріг на необхідність їх експлуатаційного обслуговування. Витрати на таке обслуговування штучно та безпідставно збільшили до 1,5 млрд гривень. На цю суму уклали договори на виконання відповідних робіт з компанією, пов’язаною із головою Дніпропетровської ОДА, яка завищила вартість матеріалів на понад 286 млн грн", - зазначило Бюро.

Частину цих коштів зловмисники вивели на рахунки інших компаній, пов’язаних із топпосадовцем та його заступником.

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