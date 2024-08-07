У приміщеннях мерії Дніпра та ОВА проходять обшуки по справі відбудови доріг. Також слідчі дії – у офісах фірм братів Дубинських

У приміщеннях мерії Дніпра та обласної військової державної адміністрації сьогодні, 7 серпня, проходять обшуки. Вони пов'язані з розслідуванням справи відбудови доріг фірмою дівчини ексголови ОВА Валентина Резніченка. Однак нинішні обшуки стосуються підрядників і проводяться за ухвалою Печерського районного суду Києва, повідомили LB.ua обізнані з ситуацією співрозмовники.

Обшукують приміщення, що пов'язані з комунальним підприємством Дніпровської міської ради. Провадження стосується статті за привласнення і розтрату майна.

За даними слідства, низка суб'єктів господарювання, пов'язана з так званою групою "братів Дубинських" (чиї структури були основними підрядниками у вищезгаданих справах) задля розкрадання бюджетних коштів та їх легалізації штучно завищила вартість матеріалів для проведення робіт на комунальних об'єктах. Для цього використали низку підконтрольних фірм, які купували матеріали. Завищення вартості оцінили в три-чотири рази.

Слідство вважає, що в реалізації схеми допомагали службові особи комунальних підприємств міської ради і ОВА. Приблизна сума збитків – 100 млн гривень.

Також наразі обшуки проводяться в Чернівецькій області – за місцем проживання та реєстрації основних підприємств "братів Дубинських" (включно з їхнім волейбольним та баскетбольним клубами).

Справа проти Резніченка

На початку листопада 2022-го журналісти "Схем" опублікували розслідування про те, як пов'язана з дівчиною тодішнього голови ДніпрОВА Валентина Резніченка фірма отримала тендерів на відбудову інфраструктури на 1,5 млрд гривень. Це рекордна сума у порівнянні з фінансуванням відновлення доріг у інших регіонах. Ця фірма – "Будінвест Інжиніринг", і її співвласники – Яна Хланта (пов'язана з Резніченком) і Павло Чухно – віцепрезидент дніпровського баскетбольного клубу "Прометей", менеджер і партнер дніпровських бізнесменів Володимира та Леоніда Дубинських.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що на підставі журналістського розслідування щодо виділення повʼязаній з подругою голови Дніпропетровської ОДА фірмі рекордних коштів на відновлення доріг ведуться слідчі дії.

У грудні того року у Резніченка провело обшуки Національне антикорбюро. Також обшукували так званого ідеолога "Великого будівництва" Юрія Голика. Резніченка відправили у відставку в січні 2023.

Слідчі дії тривають досі, і навесні цього року, за даними джерел УП в антикорупційних органах і політичних колах, НАБУ знову провело обшуки в колишнього голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка у справі про його подругу Яну Хланту, чия фірма під час повномасштабної війни отримала 1,5 млрд гривень на ремонт доріг.