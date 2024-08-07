США попередили Туреччину про наслідки експорту військових товарів до Росії, ‒ Financial Times

Помічник міністра торгівлі Сполучених Штатів Метью Аксельрод нещодавно зустрівся з турецькими чиновниками та керівниками в Анкарі та Стамбулі.

Вашингтон попередив Туреччину про “наслідки”, якщо країна не скоротить експорт до Росії військового обладнання США, яке є надзвичайно важливим для військової машини Москви, пише Financial Times.

Помічник міністра торгівлі США Метью Аксельрод нещодавно зустрівся з турецькими чиновниками та керівниками в Анкарі та Стамбулі в рамках заходів із припинення незаконної торгівлі.

Він закликав Анкару “працювати більше, щоб приборкати торгівлю чипами американського походження та іншими компонентами, які є ключовими для війни Москви в Україні”.

“Нам потрібно, аби Туреччина допомогла зупинити незаконний потік американських технологій у Росію. Нам потрібно побачити прогрес, причому швидкий, з боку турецької влади та промисловості, інакше у нас не буде іншого вибору, окрім як передбачити наслідки на тих, хто ухиляється від нашого експортного контролю”, ‒ заявив Аксельрод у коментарі FT.

США, ЄС та інші західні партнери запровадили санкції проти Росії після того, як вона почала повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році, але Туреччина уникала обмежень і збільшила торгівлю з Кремлем після початку війни.

Вашингтон особливо стурбований тим, що Анкара стала ключовим центром, через який електроніка західного виробництва, зокрема процесори, карти пам’яті та підсилювачі, потрапляють у РФ, порушуючи експортний контроль. Потім їх виявляють у російських ракетах і безпілотниках. Іншою важливою проблемою є верстати.