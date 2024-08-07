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“Наступ затягнувся”: Буданов прогнозує, що за півтора-два місяці “основний напір” росіян на фронті має завершитися

Розвідник каже, що наступальний потенціал "будь-яка сторона понад два місяці не витягує".

“Наступ затягнувся”: Буданов прогнозує, що за півтора-два місяці “основний напір” росіян на фронті має завершитися
Фото: Макс Требухов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозує спад наступальних дій російських військ на фронті за півтора - два місяці, повідомляє “Українська правда” із посиланням на Forbes Ukraine. 

"За півтора-два місяці основний напір [армії РФ] має завершитися, бо й так наступ затягнувся", – сказав Буданов, відповідаючи на питання випускників Київської школи економіки.

За його словами, практика десятирічної війни показує, що наступальний потенціал "будь-яка сторона понад два місяці не витягує".

Очільник ГУР зазначив, що наступальні операції агресора наближаються до трьох місяців, тому далі буде деякий спад.

"Але ми знаємо, що після спаду і невеликого затишшя будуть нові спроби ворога наступати. І ми до цього готуємось", – попередив Буданов.

 

Він вважає, що подальша ситуація буде залежати й від української сторони. 

"Чи ми просто будемо сидіти й чекати, пройде чотири-п’ять місяців і все знову повториться. Чи будемо діяти на випередження", – сказав він.

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