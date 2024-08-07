Російська армія упродовж доби обстріляла 12 населених пунктів Донеччини. Через атаки РФ поранені 12 людей.

Про це повідомили у Нацполіції.

За добу правоохоронці задокументували 2868 ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Обстрілів зазнали міста Гірник, Костянтинівка, Курахове, Мирноград, Торецьк, Українськ, села Іванопілля, Клебан-Бик, Маркове, Новий Комар, Предтечине, Успенівка.

Пошкоджено 41 цивільний об’єкт: 33 житлових будинки, інфраструктурні об’єкти, газопроводи, ЛЕП, автомобіль.

Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Донеччини

На інфраструктурний об’єкт у Мирнограді росіяни скинули авіабомбу «ФАБ-500» з модулем УМПК. Пораненя отримали вісім людей.

По Торецьку окупанти били з артилерії. Унаслідок обстрілів травмувалось двоє цивільних осіб, пошкоджено багатоквартирний будинок.

В Українську через обстріли поранено людину. Ще одна травмована – у селі Маркове, пошкоджено приватний будинок.По селу Клебан-Бик росія вдарила керованою авіабомбою «КАБ-250» з модулем УМПК. Руйнувань зазнали 20 приватних будинків, електромережа, газопровід.

Внаслідок артилерійського обстрілу в Іванопіллі пошкоджено чотири оселі, автомобіль, ЛЕП та газопровід.

На Новий Комар ворог спрямував «КАБ-250», там зруйновано п'ять домівок.

Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Донеччини

За допомогою поліціїз області евакуйовано ще 625 людей, з них 149 дітей. З початку обов’язкової евакуації – 187 291 особу, серед них 21 884 – діти, 7 248 - люди з інвалідністю.