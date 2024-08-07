​Сили оборони за добу знищили 1230 окупантів, 67 ворожих артсистем та 8 танків

Упробовж доби Сили оборони знищили 1230 російських окупантів, 67 ворожих артсистем та 8 танків.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 586 370 (+1230) осіб,
- танків ‒ 8429 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16323 (+29) од,
- артилерійських систем – 16451 (+67) од,
- РСЗВ – 1138 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 910 (+0) од,
- літаків – 365 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13212 (+54),
- крилаті ракети ‒ 2421 (+1),
- кораблі /катери / warships ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22226 (+78) од,
- спеціальна техніка ‒ 2759 (+21).
Дані уточнюються.
Бійці СБУ за тиждень уразили більше 20 танків і 300 бійців росіян.