​Сили оборони за добу знищили 1230 окупантів, 67 ворожих артсистем та 8 танків

Бійці СБУ за тиждень уразили більше 20 танків і 300 бійців росіян.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.24 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Від початку вторгнення Росія втратила близько 586 370 солдатів.

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