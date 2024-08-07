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​Сили оборони за добу знищили 1230 окупантів, 67 ворожих артсистем та 8 танків

Від початку вторгнення Росія втратила близько 586 370 солдатів. 

​Сили оборони за добу знищили 1230 окупантів, 67 ворожих артсистем та 8 танків
Танк 128 ОГШБр
Фото: ЗСУ

Упробовж доби Сили оборони знищили 1230 російських окупантів, 67 ворожих артсистем та 8 танків.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 586 370 (+1230) осіб,
  • танків ‒ 8429 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16323 (+29) од,
  • артилерійських систем – 16451 (+67) од,
  • РСЗВ – 1138 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 910 (+0) од,
  • літаків – 365 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13212 (+54),
  • крилаті ракети ‒ 2421 (+1),
  • кораблі /катери / warships ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22226 (+78) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2759 (+21).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

Бійці СБУ за тиждень уразили більше 20 танків і 300 бійців росіян. 

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