Росіяни за день обстріляли 11 громад Сумщини (архівне фото)

Сьогодні, 6 серпня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 45 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 132 вибухи.

Зокрема, по Білопільській та Краснопільській громадам росіяни вдарили безпілотниками, мінометами та артилерією.

Мінометами та КАБами атакували Миропільську громаду, а Юнаківську - артилерією, мінометами та КАБами.

По Есманьській громаді російські військові вдарили з міномету та завдав удару FPV-дроном, а на Хотінську скинули КАБи.

Великописарівську громаду армія РФ атакувала дронами, мінометами та гранатометами.

Крім того, з мінометів росіяни били по Зноб-Новгородській, Глухівській, Шалигинській, Хотінській та Миколаївській громадам.