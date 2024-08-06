Кабмін ухвалив постанову, яка скасовує відключення світла для певної групи споживачів

Кабінет Міністрів 6 серпня ухвалив постанову, відповідно до якої обмеження електроенергії не застосовуватимуть до споживачів із 80% власної генерації.
Про це повідомило Міністерство енергетики України.
Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що це рішення спрямовано на стимулювання встановлення і розвитку нових генеруючих потужностей і зменшення дефіциту електроенергії.
У Міненерго нагадали, що в Україні реалізовують відповідні фінансові програми для фізичних осіб та бізнесу, запровадили безмитне ввезення енергообладнання і спростили процедуру приєднання до мереж.
- Як відомо, графіки відключень світла не застосовували до підприємств, які імпортують 80% від свого споживання електроенергії. Бізнес минулого місяця просив зменшити цифру до 50%, але в Міненерго заявили, що це неможливо зробити.