Глава Міндовкілля розповів, скільки коштів "Межигір'я" встигло принести у держскарбницю за два тижні роботи

Парк-пам'ятка "Межигір'я" працює два тижні, наповнюючи державну скарбницю. За цей час установа заробила понад два мільйони гривень.
Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
"За 14 днів роботи - понад 2,1 млн грн надходжень до держбюджету (420 тис. гривень цієї суми – сплата податків, зокрема, ПДВ)", - уточнив міністр.
Загалом за вісім місяців роботи державної установи в бюджет сплачено понад 4,4 млн. грн податків.
Стрілець зазначив, що парк набирає персонал, зокрема, тут працевлаштовуються люди, які роками опікувались "Межигір'ям" на волонтерських засадах.
"За липень установа взяла на роботу 40 осіб. Усього в парку працює 111 людей", - додав міністр.
За два тижні парк відвідало понад 10 тисяч осіб, серед яких 500 учасників бойових дій, для них вхід безкоштовний.
- Минулого місяця Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало в державне управління рухоме арештоване майно паркового комплексу «Межигір’я», що належав президенту-втікачу Януковичу.
- 1 травня цього року у Межигір’ї почався процес передачі майна у державне управління. Він мав початися раніше, 29 квітня, однак невідомі особи не пускали на територію парку членів комісії.
- Перед цим Міндовкілля повідомляло, що парк запрацює з травня і уперше за десятиріччя усі прибутки скерують до держбюджету.
- У квітні цього року Кабмін передав в управління державній установі «Парк — пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір’я» активи, на які накладений арешт у кримінальному провадженні.
- Зокрема, мало бути передано в управління рухоме майно, яке знаходиться на державній землі парку-пам’ятки і яке є складовою інфраструктури паркового комплексу та використовується в тепло-, електро-, водопостачанні та водовідведенні, а також в охороні паркового комплексу. Тобто майно, яке знаходиться на державних землях та забезпечує безперебійну роботу державної установи.
- Згідно з цим документом також мали передати в управління державі іншого арештованого майна, а саме: садової техніки, меблів, картин, інтер’єри музеїв тощо.
- У серпні минулого року Володимир Зеленський підписав закон про перетворення резиденції експрезидента Віктора Януковича, який втік з України і заочно засуджений, "Межигір'я" на парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.
- У 2023 році Верховна Рада України повернула "Межигір’я" у державну власність та створила новий об’єкт природно-заповідного фонду на 138,6 га земель з офіційною назвою "Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я".
- З 2014 року, одразу після Революції Гідності, активісти за власною згодою стали відповідальними за збереження арештованого майна колишньої резиденції, яке є доказом у кримінальних справах екс-президента Януковича після Революції Гідності. Саме для цього активісти згодом створили неприбуткову громадську організацію «НПУ «Межигір’я» і понад 10 років розпоряджались арештованим майном, отримуючи прибуток від реалізації вхідних квитків та ведення комерційної діяльності.
- За зберігання арештованого майна "Межигір'я" з 2014 року і за власною ініціативою відповідає фізична особа, представник громадської організації, який знаходиться на території парку і понад 10 років ним розпоряджається.