Глава Міндовкілля розповів, скільки коштів "Межигір'я" встигло принести у держскарбницю за два тижні роботи

За цей час парк відвідало понад 10 тисяч осіб.

Парк-пам'ятка "Межигір'я" працює два тижні, наповнюючи державну скарбницю. За цей час установа заробила понад два мільйони гривень.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

"За 14 днів роботи - понад 2,1 млн грн надходжень до держбюджету (420 тис. гривень цієї суми – сплата податків, зокрема, ПДВ)", - уточнив міністр.

Загалом за вісім місяців роботи державної установи в бюджет сплачено понад 4,4 млн. грн податків.

Стрілець зазначив, що парк набирає персонал, зокрема, тут працевлаштовуються люди, які роками опікувались "Межигір'ям" на волонтерських засадах.

"За липень установа взяла на роботу 40 осіб. Усього в парку працює 111 людей", - додав міністр.

За два тижні парк відвідало понад 10 тисяч осіб, серед яких 500 учасників бойових дій, для них вхід безкоштовний.