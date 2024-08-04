Уряд Норвегії виділяє $7,4 мільйона на підтримку програм ЮНІСЕФ в Україні

Норвегія є п’ятим найбільшим фінансовим партнером ЮНІСЕФ у сфері реагування на гуманітарні виклики в Україні.

Уряд Норвегії виділяє $7,4 мільйона на підтримку програм Представництва Дитячого фонду ООН в Україні.

Про це повідомляють в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Уряд Норвегії виділяє 7,4 мільйона доларів на підтримку програм ЮНІСЕФ в Україні", — ідеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що збільшення фінансування програм Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні дасть змогу і надалі надавати життєво необхідну допомогу українським дітям та їхнім сім’ям, постраждалим внаслідок збройної агресії РФ.

Також у Мінреінтеграції зауважили, що Норвегія є п’ятим найбільшим фінансовим партнером ЮНІСЕФ у сфері реагування на гуманітарні виклики в Україні.

Завдяки цьому партнерству українські діти та їхні родини отримують підтримку у сферах захисту дітей, освіти, охорони здоров’я, соціальних послуг, водопостачання та санітарії.