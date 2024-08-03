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Росіяни планують збільшити масштаби крадіжки українського зерна

Окупанти збираються масштабувати потужності Маріупольського і Бердянського морських портів.

Росіяни планують збільшити масштаби крадіжки українського зерна
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти планують масштабувати потужності Маріупольського і Бердянського морських портів для збільшення вивозу українського зерна з тимчасово окупованих територій. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема йдеться про вивезення у великиз кількостях зерна,  металолому, під котрим мається на увазі ще не до кінця вивезене устаткування із захоплених українських металургійних підприємств.

"За час жнив 2024 року на тимчасово окупованій Херсонщині вже зібрали понад 1,3 млн тонн зернових і зернобобових культур. Більшу частину зібраного ворог планує відправити за межі ТОТ України", — повідомляють у спротиві. 

Також в ЦНС зазначили, що від початку року і до липня окупанти організували понад 15 таких "рейсів" із українським збіжжям з ТОТ України в Росію із порту Маріуполя. 

Нещодавно кримські партизани руху "Атеш" виявили незаконне вивезення українського зерна росіянами з бухти тимчасово окупованого Севастополя до Сирії. 

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