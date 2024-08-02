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Угорщина назвала Хорватію "ненадійним" транспортером нафти

Глава МЗС Угорщини вважає, що транзит нафти з Хорватії ненадійний, адже ціна транзиту нафти була збільшена вп'ятеро.

Угорщина назвала Хорватію "ненадійним" транспортером нафти
Фото: EPA/UPG

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто відкинув пропозицію Євросоюзу скористатися транзитом нафти з Хорватії замість підсанкційного російського "Лукойлу".

Про це пише Liga.net.

"Хорватія просто не є надійною країною для транзиту", – заявив Сіярто.

Глава угорського МЗС вважає, що транзит нафти з Хорватії ненадійний, тому що "ціна транзиту нафти була збільшена вп'ятеро порівняно з середніми ринковими значеннями з початку війни".

"Це ненадійно, тому що вони унеможливили MOL використовувати довгострокові транспортні потужності. Тому що необхідні інвестиції для збільшення пропускної здатності лінії не були здійснені, а дані про максимальну пропускну здатність наводяться такі, які ніколи ніким не були підтверджені", – пояснив Петер Сіярто.

Він дродав, що припинення постачання нафти "зі сходу" загрожує Угорщині та Словаччині "ненадійним транзитом".

  • Як відомо, російський “Лукойл” потрапив під українські санкції ще 2018 року. Але ці обмеження забороняли росіянам виводити капітал з України, брати участь у приватизації майна чи торгувати ним. 
  • У червні цього року РНБО значно розширила обмежувальні заходи. Однак у Нафтогазі пояснили: нові обмеження не зупинили транзиту нафти. За словами голови правління Нафтогазу зазначив, що “у транзиті немає нафти «Лукойлу», але обсяги ті самі”.
  • Більше про конфлікт читайте у матеріалі “Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС” на LB.ua.
  • Наразі Європейська комісія загальмувала запит Угорщини та Словаччини закликати Київ скасувати санкції проти “Лукойла”.
  • Тим часом глава уряду Словаччини Роберт Фіцо провів уже дві телефонні розмови з українським колегою Денисом Шмигалем. А 29 липня пригрозив Києву заблокувати постачання дизпалива.
  • 30 липня речник українського МЗС заявив, що Україна готова до консультацій із Євросоюзом щодо ситуації довкола "Лукойлу".
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