Угорщина назвала Хорватію "ненадійним" транспортером нафти

Глава МЗС Угорщини вважає, що транзит нафти з Хорватії ненадійний, адже ціна транзиту нафти була збільшена вп'ятеро.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто відкинув пропозицію Євросоюзу скористатися транзитом нафти з Хорватії замість підсанкційного російського "Лукойлу".

Про це пише Liga.net.

"Хорватія просто не є надійною країною для транзиту", – заявив Сіярто.

Глава угорського МЗС вважає, що транзит нафти з Хорватії ненадійний, тому що "ціна транзиту нафти була збільшена вп'ятеро порівняно з середніми ринковими значеннями з початку війни".

"Це ненадійно, тому що вони унеможливили MOL використовувати довгострокові транспортні потужності. Тому що необхідні інвестиції для збільшення пропускної здатності лінії не були здійснені, а дані про максимальну пропускну здатність наводяться такі, які ніколи ніким не були підтверджені", – пояснив Петер Сіярто.

Він дродав, що припинення постачання нафти "зі сходу" загрожує Угорщині та Словаччині "ненадійним транзитом".