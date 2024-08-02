Угорщина назвала Хорватію "ненадійним" транспортером нафти

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто відкинув пропозицію Євросоюзу скористатися транзитом нафти з Хорватії замість підсанкційного російського "Лукойлу".
Про це пише Liga.net.
"Хорватія просто не є надійною країною для транзиту", – заявив Сіярто.
Глава угорського МЗС вважає, що транзит нафти з Хорватії ненадійний, тому що "ціна транзиту нафти була збільшена вп'ятеро порівняно з середніми ринковими значеннями з початку війни".
"Це ненадійно, тому що вони унеможливили MOL використовувати довгострокові транспортні потужності. Тому що необхідні інвестиції для збільшення пропускної здатності лінії не були здійснені, а дані про максимальну пропускну здатність наводяться такі, які ніколи ніким не були підтверджені", – пояснив Петер Сіярто.
Він дродав, що припинення постачання нафти "зі сходу" загрожує Угорщині та Словаччині "ненадійним транзитом".
- Як відомо, російський “Лукойл” потрапив під українські санкції ще 2018 року. Але ці обмеження забороняли росіянам виводити капітал з України, брати участь у приватизації майна чи торгувати ним.
- У червні цього року РНБО значно розширила обмежувальні заходи. Однак у Нафтогазі пояснили: нові обмеження не зупинили транзиту нафти. За словами голови правління Нафтогазу зазначив, що “у транзиті немає нафти «Лукойлу», але обсяги ті самі”.
- Більше про конфлікт читайте у матеріалі “Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС” на LB.ua.
- Наразі Європейська комісія загальмувала запит Угорщини та Словаччини закликати Київ скасувати санкції проти “Лукойла”.
- Тим часом глава уряду Словаччини Роберт Фіцо провів уже дві телефонні розмови з українським колегою Денисом Шмигалем. А 29 липня пригрозив Києву заблокувати постачання дизпалива.
- 30 липня речник українського МЗС заявив, що Україна готова до консультацій із Євросоюзом щодо ситуації довкола "Лукойлу".