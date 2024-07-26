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Прем'єр Словаччини знову провів телефонну розмову зі Шмигалем через транзит російської нафти

У словацькому уряді кажуть - найближчими годинами і днями пройдуть інтенсивні переговори на "найвищому політичному і професійному рівні". 

Прем'єр Словаччини знову провів телефонну розмову зі Шмигалем через транзит російської нафти
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (справа) під час міжурядової зустрічі Словаччини
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 26 липня знову провів розмову з українським колегою Денисом Шмигалем, передає агентство TASR.

Очільники урядів обговорили питання транзиту російської нафти через Україну. Фіцо запропонував Шмигалю технічне рішення, в якому мали б брати участь кілька держав, зокрема Словаччина.

За даними пресслужби словацького уряду, найближчими годинами і днями пройдуть інтенсивні переговори на "найвищому політичному і професійному рівні". 

Словацька сторона наполягає, що відновлення транзиту частини російської нафти є надзвичайно важливим для нафтопереробного заводу Slovneft. Альтернативні джерела нафти є дорожчими, до того ж вони можуть бути технологічно непридатними.

  • Попередня розмова Фіцо і Шмигаля з цього приводу відбулася 21 липня. 
  • Як відомо, російський “Лукойл” потрапив під українські санкції ще 2018 року. Але ці обмеження забороняли росіянам виводити капітал з України, брати участь у приватизації майна чи торгувати ним. 
  • У червні цього року РНБО значно розширила їх. Однак у Нафтогазі пояснили: нові обмеження не зупинили транзиту нафти. За словами голови правління Нафтогазу зазначив, що “у транзиті немає нафти «Лукойлу», але обсяги ті самі”.
  • Більше про конфлікт читайте у матеріалі “Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС” на LB.ua.
  • Наразі Європейська комісія загальмувала запит Угорщини та Словаччини закликати Київ скасувати санкції проти “Лукойла”.
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