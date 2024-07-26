Прем'єр Словаччини знову провів телефонну розмову зі Шмигалем через транзит російської нафти

У словацькому уряді кажуть - найближчими годинами і днями пройдуть інтенсивні переговори на "найвищому політичному і професійному рівні".

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (справа) під час міжурядової зустрічі Словаччини

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 26 липня знову провів розмову з українським колегою Денисом Шмигалем, передає агентство TASR.

Очільники урядів обговорили питання транзиту російської нафти через Україну. Фіцо запропонував Шмигалю технічне рішення, в якому мали б брати участь кілька держав, зокрема Словаччина.

За даними пресслужби словацького уряду, найближчими годинами і днями пройдуть інтенсивні переговори на "найвищому політичному і професійному рівні".

Словацька сторона наполягає, що відновлення транзиту частини російської нафти є надзвичайно важливим для нафтопереробного заводу Slovneft. Альтернативні джерела нафти є дорожчими, до того ж вони можуть бути технологічно непридатними.