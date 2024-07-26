Прем'єр Словаччини знову провів телефонну розмову зі Шмигалем через транзит російської нафти

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 26 липня знову провів розмову з українським колегою Денисом Шмигалем, передає агентство TASR.
Очільники урядів обговорили питання транзиту російської нафти через Україну. Фіцо запропонував Шмигалю технічне рішення, в якому мали б брати участь кілька держав, зокрема Словаччина.
За даними пресслужби словацького уряду, найближчими годинами і днями пройдуть інтенсивні переговори на "найвищому політичному і професійному рівні".
Словацька сторона наполягає, що відновлення транзиту частини російської нафти є надзвичайно важливим для нафтопереробного заводу Slovneft. Альтернативні джерела нафти є дорожчими, до того ж вони можуть бути технологічно непридатними.
- Попередня розмова Фіцо і Шмигаля з цього приводу відбулася 21 липня.
- Як відомо, російський “Лукойл” потрапив під українські санкції ще 2018 року. Але ці обмеження забороняли росіянам виводити капітал з України, брати участь у приватизації майна чи торгувати ним.
- У червні цього року РНБО значно розширила їх. Однак у Нафтогазі пояснили: нові обмеження не зупинили транзиту нафти. За словами голови правління Нафтогазу зазначив, що “у транзиті немає нафти «Лукойлу», але обсяги ті самі”.
- Більше про конфлікт читайте у матеріалі “Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС” на LB.ua.
- Наразі Європейська комісія загальмувала запит Угорщини та Словаччини закликати Київ скасувати санкції проти “Лукойла”.